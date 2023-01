Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog fractioneel hoger op 748,81 punten.

De Europese beurzen lijken een meer verdeelde opening tegemoet te gaan, nadat Wall Street dinsdagavond licht terugliep in navolging van enkele teleurstellende macrocijfers en tegenvallend bedrijfsnieuws. Dinsdag werd onder meer bekend dat de activiteit in de maakindustrie in de regio New York terugliep. De zogenaamde Empire State-index daalde van -11,2 in december naar -32,9 deze maand.

Het bedrijfscijferseizoen is in volle gang en zal vermoedelijk niet tot al te veel goed nieuws leiden, zo voorzien analisten van LPL Financial. "Zwakke economische groei, druk op de winstmarges door inflatie en negatieve wisselkoerseffecten zullen in het vierde kwartaal voor een winstdaling hebben gezorgd voor bedrijven in de S&P 500", zo verwachten zij.

"Maar de vooruitzichten zijn belangrijker, gezien de markt vooruitkijkt. De belangrijkste vraag is of het pessimisme over de voorziene winsten in 2023 niet te ver is doorgeschoten."

Het is evenwel nog te vroeg om op basis van de eerste bedrijfscijfers conclusies te trekken, zo menen analisten van Bokeh Capital Partners. "We hebben nog geen duidelijke richting gekregen uit de eerste winstcijfers. Wel lijken de eerste cijfers conform verwachting of zelfs net iets beter. We denken dat dit laat zien dat bedrijven aan de verwachtingen kunnen voldoen."

De banken die vrijdag en dinsdag cijfers bekendmaakten, hebben miljarden dollars aan voorzieningen voor oninbare leningen opzij gezet, rekening houdend met een recessie. Diverse marktvorsers zijn er niet van overtuigd dat een zware recessie onvermijdelijk is. "De kans op een recessie is kleiner dan de markt verwacht", aldus analisten van Credit Suisse, erop wijzend dat de inflatie afneemt, de winsten vooralsnog beter dan verwacht zijn, de lonen aantrekken en de consumentenbestedingen sterk blijven.

Hoewel het cijferseizoen dus net begonnen is, heeft 80 procent van de bedrijven vooralsnog de verwachtingen overtroffen, zo bleek uit onderzoek van Credit Suisse.

De maart-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg dinsdag 0,4 procent tot 80,18 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Volgens SIA Wealth Management werd de olieprijs gesteund door beter dan verwachte cijfers over de Chinese economische groei. De groei van 3 procent in 2022 was wel meer dan de helft minder dan de 8 procent van 2021.

De voorraden ruwe olie zullen dit jaar toenemen, denkt energie-analist Michael Tran. De wekelijkse cijfers over de olievoorraden zullen woensdag en donderdag worden gepubliceerd.

De stijging van de olieprijs aan het begin van het nieuw jaar lijkt ten einde te komen, stelde Edward Moya van Oanda. "De rally van olie, aangejaagd door optimisme over de heropening van China, heeft misschien nog wat meer in het vat, maar zal snel haperen", volgens Moya. "Energiehandelaren zijn waarschijnlijk een paar dollar verwijderd van enorme technisch weerstand."

De euro/dollar noteerde op 1,0780. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0790 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0789 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ASM International heeft in het vierde kwartaal van 2022 een omzet behaald van circa 720 miljoen euro. Dat is ruim meer dan de outlook van 630 tot 660 miljoen euro. De orders kwam uit op circa 820 miljoen euro. Analisten van Jefferies en Morgan Stanley reageerden positief op de tussentijdse update van ASMI.

Just Eat Takeaway.com heeft in de tweede jaarhelft een positieve aangepaste EBITDA geboekt. In het vierde kwartaal liepen de orders wel met 12 procent terug, tot circa 240 miljoen stuks. Analisten hadden gerekend op ongeveer 252 miljoen orders. De brutotransactiewaarde liep in het afgelopen kwartaal ook terug, tegen constante wisselkoersen, met 6 procent 7,1 miljard euro. De consensus mikte op 7,4 miljard. Just Eat Takeaway.com blijft zich focussen op het behalen van een positieve aangepaste EBITDA van 225 miljoen euro in 2023.

Ebusco heeft een opdracht voor 20 2.2 bussen ontvangen. Dit maakte de fabrikant uit Deurne woensdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 3.990,97 punten. De Dow Jones-index verloor 1,1 procent tot 33.910,85 punten en technologiebeurs Nasdaq bleef dichtbij huis met een plus van 0,1 procent op 11.095,11 punten.