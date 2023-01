Unilever ziet prijzen nog verder stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever verwacht nog een verdere stijging van prijzen. Dit bleek dinsdag uit de woorden van de CEO van het bedrijf op het World Economic Forum in Davos. Daar liet vertrekkend topman Alan Jope weten de top van het prijspeil nog niet in beeld te hebben. "We zijn er nog niet", aldus Jope in Zwitserland, die daar wel aan toevoegde dat de prijscurve wel afbuigt. Jope schetste een beeld van een relatief lang proces alvorens alle prijsverhogingen bij bijvoorbeeld energie en grondstoffen, maar ook transport en landbouwproducten, helemaal zijn verwerkt in de prijs van een eindproduct. Unilever verhoogde de prijzen in het derde kwartaal met 12,5 procent, terwijl de verkoopvolumes nauwelijks daalden. Het bedrijf verhoogde destijds de omzetramingen voor 2022. Unilever publiceert de jaarcijfers op 1 februari aanstaande. Bron: ABM Financial News

