Just Eat Takeaway.com boekt zwarte cijfers

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in de tweede jaarhelft een positieve aangepaste EBITDA geboekt. Dit maakte de maaltijdbezorger woensdagochtend bekend.

In de laatste zes maanden van 2022 boekte Just Eat Takeaway.com een aangepaste EBITDA van circa 150 miljoen euro. Dit was in de eerste zes maanden nog een verlies van 134 miljoen euro. De omzet per bestelling trok aan, terwijl de bezorgkosten juist wat terugliepen.

In heel 2022 bedroeg de aangepaste EBITDA 16 miljoen euro tegen een verlies van 350 miljoen euro in 2021.

"Onze verbeterde winstgevendheid en sterke kapitaalpositie maken de weg vrij voor verdere groei en onderstrepen ons vermogen om onze EBITDA-doelstellingen te behalen", aldus CEO Jitse Groen in een toelichting.

In het vierde kwartaal liepen de orders wel met 12 procent terug, tot circa 240 miljoen stuks. Analisten hadden gerekend op ongeveer 252 miljoen orders.

De terugval bleek vooral fors in Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland, met een terugval van 21 procent. In Noord-Europa was de terugval van 7 procent relatief beperkt. Over heel 2022 daalden de orders met 9 procent.

De brutotransactiewaarde liep in het afgelopen kwartaal ook terug, tegen constante wisselkoersen, met 6 procent 7,1 miljard euro. ING mikte op 7,6 miljard euro. In Noord-Europa steeg de brutotransactiewaarde licht, met 3 procent tot 1,9 miljard euro, terwijl er in het Verenigd Koninkrijk en Ierland een pas op de plaats was met 1,7 miljard euro. Over heel 2022 liep de brutotransactiewaarde met 5 procent terug tot 28,2 miljard euro, mits gerekend tegen constante wisselkoersen.

Just Eat Takeaway.com blijft zich focussen op het behalen van een positieve aangepaste EBITDA van 225 miljoen euro in 2023. De groei zal wel richting het einde van het jaar plaatsvinden.

Een verkoop van Grubhub ligt eveneens nog steeds op tafel. Daarover kon de maaltijdbezorger woensdag geen verdere uitspraken doen.