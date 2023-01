Bank of Japan laat rente nog altijd met rust Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft woensdag de rente ongemoeid gelaten. Dit bleek uit het rentebesluit van de centrale bank vanochtend. Eind vorig jaar besloot de bank wel om langlopende Japanse staatsobligaties tegen een hoger maximaal rendement op te kopen door het percentage te verhogen van 0,25 naar 0,50 procent. Het rentebesluit van vandaag betekent dat de Bank of Japan de kortetermijnrente op min 0,1 procent handhaaft. De centrale bank handhaafde ook het Quantitative and Qualitative Monetary Easing-programma om de inflatie op 2 procent te krijgen. De bank publiceerde woensdag ook enkele macro-economische vooruitzichten, waaronder de verwachting dat de kerninflatie op korte termijn blijft stijgen, terwijl de groeiramingen voor de economie neerwaarts werden bijgesteld. Voor 2023 gaat de bank uit van een kerninflatie, dat wil zeggen zonder voeding en energie, van 1,7 tot 1,9 procent tegen eerder 1,5 tot 1,8 procent. Voor 2024 bleef de raming intact van 1,5 tot 1,8 procent. De groei van de economie raamt de bank voor dit jaar op 1,5 tot 1,9 procent tegen eerder 1,5 tot 2,0 procent. Voor volgend jaar op 0,9 tot 1,3 procent tegen eerder 1,3 tot 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

