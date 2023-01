Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet.

IG Markets voorziet een openingswinst van 48 punten voor de Duitse DAX, een plus van 23 punten voor de Franse CAC 40 en een pas op de plaats voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger na een sterke ZEW-index en ondanks Wall Street negatief aan de beursweek begon.



De Duitse ZEW-verwachtingsindex liet over januari een sterke verbetering zien van 23,3 negatief in december naar 16,9 positief. Verwacht werd een veel kleinere verbetering naar 15,0 negatief. Dit wijst erop dat de economische impact van energiecrisis in elk geval voor Duitse ondernemers lijkt mee te vallen.

In de middag meldde persbureau Bloomberg dat de Europese Centrale Bank overweegt om de rentes na februari in een lager tempo te verhogen. De markt rekent op een verhoging met 50 basispunten in februari. Hoewel ECB-voorzitter Lagarde in de december zei dat de rente "voor bepaalde tijd" met 50 basispunten zou worden verhogen, zou de ECB inmiddels overwegen om in maart een kleinere verhoging door te voeren. De euro verzwakte hierna.

Investment manager Simon Wiersma van ING sprak eerder dinsdag nog van "mooie en hoopvolle" start van het kwartaalcijferseizoen, nadat een aantal grote Amerikaanse banken afgelopen vrijdag de boeken openden. Daarbij merkte hij op dat de verwachtingen laag zijn.

In de Verenigde Staten was het beeld juist meer in mineur. "De Amerikaanse markten openden lager na het lange weekend, nadat de nieuwste Empire State-index liet zien dat de economische activiteit in januari omlaag dook", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

OPEC liet zijn verwachtingen voor de vraag naar olie ongemoeid in zijn maandelijkse rapport.



Bedrijfsnieuws

In Amsterdam daalde Philips flink na een verkoopadvies door UBS. Philips sloot ruim 6 procent lager.

In Brussel herstelde Proximus van de koersdaling van maandag. Het aandeel won 2,2 procent.

Luxe-artikelenverkopers L'Oreal en Hermes wonnen ruim 2 procent aan waarde. RBC denkt dat deze sector een autonome groei van 11 procent kan boeken, na de heropening van China na de pandemiebeperkingen vorig jaar. LVMH, Kering en Richemont zouden aantrekkelijk zijn in dit licht.

JPMorgan meldde juist dat producenten van luxegoederen in het vierde kwartaal minder vraag lijken te hebben gehad. LVMH, Richemont en Swatch bleven relatieve favorieten, en Kering en Salvatore Ferragamo zijn minder geliefd voor de analisten van de Amerikaanse bank.

LVMH won minder dan een procent en Richemont daalde. Swatch sloot 3 procent hoger. Hugo Boss verloor 2 procent ondanks sterke resultaten over het vierde kwartaal, volgens analisten.

In Frankfurt was Deutsche Post in trek en sloot 2,5 procent hoger.

Het Britse Ocado verloor 9 procent nadat de online-supermarkt meldde dat klanten per bestelling minder artikelen kochten in aanloop naar de kerstdagen. Internetretailer Zalando verloor ook 3 procent in Frankfurt.

Sterkedrankenproducent Diageo neemt Don Papa Rum over, uit de Filippijnen. Het aandeel won bijna 2 procent.

Rio Tinto meldde een vlakke leveringen van ijzererts in 2022, terwijl de kosten waarschijnlijk hoger uitvallen dan voorspeld. Het aandeel van de mijnbouwer steeg in Londen bijna een procent.

Euro STOXX 50 4.174,33 (+0,42%)

STOXX Europe 600 456,46 (+0,40%)

DAX 15.187,07 (+0,35%)

CAC 40 7.077,16 (+0,48%)

FTSE 100 7.851,03 (-0,12%)

SMI 11.401,99 (-0,30%)

AEX 748,81 (+0,06%)

BEL 20 3.954,16 (+0,06%)

FTSE MIB 25.981,19 (+0,31%)

IBEX 35 8.890,40 (+0,22%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht in de plus.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag verdeeld, maar overwegend lager, na forse winstdalingen bij zakenbanken en enkele zwakke economisch cijfers uit de VS en China.

Beleggers probeerden het opwaartse momentum sinds het begin van het jaar vast te houden, kijken naar de resultaten van twee grote banken die dinsdag hun vierdekwartaalcijfers publiceerden. Goldman Sachs sloot fors lager en Morgan Stanley fors hoger.

Ook moesten ze rekening houden met een sterke daling van de activiteit in de maakindustrie in de regio New York.

"Markten zijn sterk aan het jaar begonnen. Dit kan een vroeg teken zijn van een aanhoudende nieuwe opwaartse trend, maar we hebben vaker gezien dat de eerste twee weken sterk waren na een slecht jaar" zei Jonathan Krinsky van BTIG. "Na jaren waarin de beurs met 10 procent daalde, wordt het in de derde week vaak moeilijker, met een daling in zeven van de tien gevallen", aldus Krinsky.

De banken die vrijdag en dinsdag cijfers bekendmaakten, hebben miljarden dollars aan voorzieningen voor oninbare leningen opzij gezet, rekening houdend met een recessie. Niet alle beleggers geloven echter dat een diepe recessie aanstaande is. "De kans daarop is kleiner dan men denkt", zei Jonathan Golub van Credit Suisse.

Op macro-economisch vlak bleek dat de index voor de industrie in de regio New York in januari flink is gedaald. De zogenaamde Empire State-index daalde van -11,2 in december naar -32,9 deze maand.

"De diverse componenten van werkgelegenheid, betaalde prijzen en nieuwe orders kwamen alle zwakker dan verwacht uit, wat laat zien dat in elk geval in de maakindustrie in de economie van de Verenigde Staten sterk aan het vertragen is" zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

In China daalden de detailhandelsverkopen in december met 1,8 procent, na een daling van 5,9 procent in november. Dit viel mee en ook de industriële productie in december overtrof de verwachtingen. De Chinese economie groeide in 2022 met 3 procent tegen 8 procent in 2021, terwijl de bevolking voor het eerst in zestig jaar kromp.



Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs en Morgan Stanley rapporteerden beide sterke dalingen van de winst per aandeel in het vierde kwartaal, doordat er veel minder deals werden gesloten dan een jaar eerder.

Goldman Sachs stelde teleur en sloot ruim 6 procent lager. Morgan Stanley overtrof de verwachtingen juist en won 6 procent.

Travelers verloor 5 procent. De verzekeraar meldde een onverwacht grote verliespost voor winterstormen. Dit kan ook andere verzekeraars treffen.

Roblox sloot 12 procent hoger. Het bedrijf dat een virtuele realiteit beheert waarin mensen spelletjes kunnen doen en transacties kunnen sluiten, meldde een hernieuwde versnelling van de groei van het aantal gebruikers.

Jefferies blijft Tesla koopwaardig vinden, maar verlaagde het koersdoel van 350 naar 180 dollar. De analisten noemden de recente prijsverlagingen die Tesla doorvoerde "pijnlijk", maar het past wel bij de missie van het bedrijf. Tesla sloot ruim 7 procent hoger.

Microsoft kan spoedig een waarschuwing krijgen van de Europese Unie inzake de geplande overname van Activision Blizzard. De Commissie vreest dat er te weinig concurrentie overblijft, ondanks de aangedragen remedies. De aandelen Microsoft stegen 0,5 procent en Activision sloot 3 procent lager.

United Airlines maakt zijn cijfers dinsdag nabeurs bekend. Het aandeel won nabeurs 3 procent.

S&P 500 index 3.990,97 (-0,20%)

Dow Jones index 33.910,85 (-1,14%)

Nasdaq Composite 11.095,11 (+0,14%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het groen, waarbij vooral de koerswinst in Japan opviel. De Bank of Japan liet, ondanks alle druk, de rente ongemoeid.

Nikkei 225 26.793,24 (+2,5%)

Shanghai Composite 3.225,88 (+0,1%)

Hang Seng 21.611,53 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0780. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0790 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0789 op de borden.

USD/JPY Yen 130,74

EUR/USD Euro 1,0780

EUR/JPY Yen 140,94

MACRO-AGENDA:

06:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - December (VK)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

11:00 Inflatie - December def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - December (VS)

14:30 Producentenprijzen - December (VS)

15:15 Industriële productie - December (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Januari (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - November (VS)

20:00 Fed - Beige Book

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Alcoa - Cijfers vierde kwartaal (VS)