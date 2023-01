Volle vliegtuigen bij United Airlines

(ABM FN-Dow Jones) United Airlines heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen overtroffen, met sterker dan verwachte vraag naar vliegtickets ondanks de economische tegenwind, en het bedrijf verwacht een omzetgroei van 50 procent in het lopende kwartaal. Dat bleek dinsdag nabeurs.

De winst in het vierde kwartaal was 2,46 dollar per aandeel, of 843 miljoen dollar. Dit was 30 procent meer dan in 2019, het jaar voor de coronacrisis. Over heel 2022 was de winst 737 miljoen dollar.

Er is nog steeds meer vraag naar vliegreizen dan de industrie kan voldoen, omdat vliegtuigen later worden geleverd en door andere beperkingen, zoals in het trainen van cabinepersoneel, zei United. Hierdoor waren de vliegtuigen vol en de tickets relatief duur.

De omzet was 12,4 miljard dollar, 14 procent meer dan in het laatste kwart van 2019, ondanks dat het aantal vluchten met 9 procent daalde. Analisten rekenden op 2,11 dollar per aandeel winst en 12,2 miljard dollar omzet.

Er zijn volgens het bedrijf geen signalen van een vertraging. De omzet in het eerste kwartaal zal 50 procent hoger zijn dan een jaar eerder, voorspelt United. In het eerste kwartaal rekent United daarnaast op een winst per aandeel van 0,50 tot 1,00 dollar. Analisten gingen tot nog toe uit van 0,31 dollar.

CEO Scott Kirby dankte zijn team voor de inspanningen rond de feestdagen, toen een uitzonderlijke winterstorm veel vluchten verhinderde. De luchtvaarder wist zich hier echter snel van te herstellen.

Het bedrijf heeft plannen om snel te groeien. United bestelde in december honderd Boeing 787 Dreamliners.

Het aandeel steeg dinsdag nabeurs 4,5 procent.