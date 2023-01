Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag op het hoogste niveau in meer dan twee weken gesloten. De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 0,4 procent tot 80,18 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Volgens SIA Wealth Management werd de olieprijs gesteund door beter dan verwachte cijfers over de Chinese economische groei. De groei van 3 procent was wel meer dan de helft minder dan de 8 procent van 2021. De voorraden ruwe olie zullen dit jaar toenemen, denkt energie-analist Michael Tran. De wekelijkse cijfers over de olievoorraden zullen woensdag en donderdag worden gepubliceerd. OPEC liet zijn verwachtingen voor de vraag naar olie deze maand ongewijzigd. De stijging van de olieprijs aan het begin van het nieuw jaar lijkt uit te doven, stelde Edward Moya van Oanda. "De rally van olie, aangejaagd door optimisme over de heropening van China, heeft misschien nog wat meer in het vat maar zal snel haperen", volgens Moya. "Energiehandelaren zijn waarschijnlijk een paar dollar verwijderd van enorme technisch weerstand." Bron: ABM Financial News

