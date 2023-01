Beursblik: sterke omzet en orders bij ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het vierde kwartaal veel meer omzet behaald dan verwacht. Dit concludeerden analisten van Morgan Stanley dinsdagavond na een tussentijdse update van ASMI. Het bedrijf meldde een omzet van circa 720 miljoen euro in het vierde kwartaal. Dat is 70 miljoen euro meer dan waarop Morgan Stanley had gerekend. ASMI zelf mikte op 630 tot 660 miljoen euro. Met een operationele marge van 26 procent die ASMI dinsdag meldde, komt dit neer op een operationele winst van 187 miljoen voor het vierde kwartaal of 638 miljoen euro voor heel 2022. Maar niet alleen de omzet viel mee. Morgan Stanley wees ook op de 820 miljoen euro aan orders die ASMI aankondigde. De bank rekende op 683 miljoen euro, wat min of meer gelijk is aan de analistenconsensus. De update zal het sentiment morgen vermoedelijk goed doen, verwacht Morgan Stanley, dat een Onderwogen advies op ASMI heeft met een koersdoel van 200,00 euro. De bank ziet overigens geen reden om de taxaties voor 2023 en 2024 te verhogen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.