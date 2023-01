Beursblik: ASMI vervult veel orders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASMI meldde dinsdag dat de omzet in het vierde kwartaal ruim boven verwachting was, dankzij een sterke conversie van het openstaande orderboek, nu de tekorten in de halfgeleiderindustrie globaal zijn afgenomen. De omzet van 720 miljoen euro was 12 procent hoger dan de doelstelling van ASMI en zelfs 18 procent hoger dan de consensusverwachting. Jefferies zit nu met zijn verwachtingen voor de omzet in heel 2023 op een 14 procent hoger niveau dan de consensusverwachting. Voor de winst per aandeel zijn de analisten zelfs 30 procent positiever dan gemiddeld. Een sterke verwachte conversie en sterke ordertrends verklaren dit optimisme. De analisten wijzen erop dat het ongekend is dat ASMI heeft aangekondigd om op 28 februari zowel voor het eerste als voor het tweede kwartaal een verwachting af te geven. Jefferies heeft een koersdoel van 390 euro voor het aandeel en beschouwt ASMI als een van de favoriete aandelen voor dit jaar, met een koopadvies. Bron: ABM Financial News

