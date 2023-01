Omzet ASMI boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hoger dan verwachte omzet behaald. Dit meldde de chipproducent dinsdag nabeurs met de publicatie van de voorlopige cijfers. ASMI rekent op een omzet van ongeveer 720 miljoen euro, "voornamelijk dankzij beter dan verwachte omstandigheden in de toeleveringsketen en een hogere conversie van de orderportefeuille als gevolg daarvan", aldus ASMI. Voor het vierde kwartaal rekende ASMI op een omzet van 630 tot 660 miljoen euro. Het aantal orders kwam uit op circa 820 miljoen euro in het vierde kwartaal, boven het niveau die uit de guidance van ASMI kon worden afgeleid. "De meevaller was vooral te danken aan het power/analoog/wafer-segment, waaronder een uitzonderlijk hoog orderboek in onze siliciumcarbide epitaxy-activiteit (LPE). Naast de sterke onderliggende vraag, was de toename van de orders bij LPE te danken aan het feit dat sommige klanten orders vervroegen die in de tweede helft van 2023 moeten worden verzonden", aldus ASMI. De operationele marge komt in het vierde kwartaal uit rond de 26 procent, aldus het bedrijf, dat op 28 februari 2022 met volledige kwartaalcijfers komt. Dan presenteert ASMI ook een verwachting voor de omzet in het eerste en tweede kwartaal van 2023. Bron: ABM Financial News

