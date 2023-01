Tech en Philips gebeten hond op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht hoger gesloten. Bij een slot van 748,81 punten sloot de AEX bijna 0,1 procent in het groen.

In China stonden vandaag flink wat cijfers op de agenda. De detailhandelsverkopen daalden in december met 1,8 procent, hetgeen beter was dan verwacht, na een daling van 5,9 procent in november. Ook de industriële productie in december overtrof de verwachtingen.

Uit Chinese overheidscijfers kwam ook naar voren dat de economie in 2022 is gegroeid met drie procent. In 2021 bedroeg de groei nog 8,1 procent. In het vierde kwartaal groeide de Chinese economie met 2,9 procent op jaarbasis. Op kwartaalbasis was sprake van nulgroei.

"Wij verwachten dat de Chinese economie dit jaar wel eens sneller zou kunnen herstellen dan veel analisten tot nu toe hebben ingeschat. Als dat inderdaad zo is, maakt dat de kans op een wereldwijde recessie een stuk kleiner", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Vergeleken met Wall Street heeft de Chinese aandelenmarkt de neerwaartse trend al aanzienlijk verslagen", volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Een goed presterende beurs in het Middenrijk zou dus ook goed zijn voor de andere belangrijke indices", stelt Bouhmidi.

Vandaag waren Goldman Sachs en Morgan Stanley aan de beurt met hun kwartaalcijfers. Die waren gemengd. Goldman Sachs stelde teleur, terwijl Morgan Stanley de verwachtingen overtrof.

Verder bleek uit de Empire State index dat de industrie rond New York in januari flink is gekrompen.

Woensdag wordt een interessante dag voor de markten. Dan staan de Amerikaanse detailhandelsverkopen, producentenprijzen en het Beige Book van de Federal Reserve op de agenda, net als de inflatie in de eurozone.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0801. Volgens persbureau Bloomberg overweegt de Europese Centrale Bank om de rente vanaf maart in een lager tempo te verhogen.

WTI-olie werd dinsdag ruim 2 procent duurder. De OPEC liet de verwachtingen voor de groei van de vraag naar olie ongewijzigd.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen stonden de halfgeleiders onder druk na verkoopadviezen van de Britse bank Barclays voor ASMI en Besi. De bank startte daarnaast het volgen van ASML met een Gelijkgewogen advies. Besi en ASMI verloren één tot anderhalf procent. ASML sloot licht lager.

Philips was met een verlies van ruim 6 procent de grootste daler. UBS zette het aandeel op de verkooplijst, na de recente rally in het aandeel. Signify verloor anderhalf procent.

Shell is één van de favoriete aandelen van Bank of America in 2023. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Het aandeel steeg een half procent.

ArcelorMittal en Adyen gingen aan kop in de AEX met een koerswinst van zo'n anderhalf tot ruim 2 procent.

In de AMX deed Alfen goede zaken, met een plus van bijna 6 procent. Hekkensluiter was Vopak, met een verlies van ruim 2 procent.

In de AScX won Van Lanschot Kempen zo'n 9,5 procent. De bank kreeg koersdoelverhogingen van ABN AMRO en Kepler Cheuvreux. Nedap daalde ruim 2,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen overwegend lager.