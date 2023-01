Villeroy: speculeer nog niet over renteverhoging ECB in maart

(ABM FN) Het is nog te vroeg om te speculeren over het rentebesluit van de Europese Centrale bank in maart. Dit zei bestuurder Francois Villeroy de Galhau woensdag voor Bloomberg TV.

Dinsdag veerden de financiële markten op, toen Bloomberg op basis van bronnen meldde dat de ECB overweegt om in maart de rente in een lager tempo te verhogen. Voor het rentebesluit in februari blijft de verwachting een verhoging met 50 basispunten.

Ondanks dat de energieprijzen dalen, net als de inflatie, vindt Villeroy het dus nog te vroeg om te speculeren over maart. "We hebben heel duidelijk gesteld dat we per vergadering kijken", zei hij woensdag tegen Bloomberg. Het rentebesluit wordt genomen op basis van de laatste macrocijfers die beschikbaar zijn.

Voorzitter Christine Lagarde zei bij het rentebesluit in december dat de rente voor een bepaalde tijd met 50 punten zal worden verhoogd. "En die woorden zijn nog steeds van kracht", benadrukte Villeroy woensdag.

De euro/dollar steeg woensdag met 0,5 procent naar 1,0846.

