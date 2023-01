ECB overweegt verlaging tempo renteverhogingen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank overweegt om de rentes na februari in een lager tempo te verhogen. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van ingewijden. Voor het rentebesluit van begin februari wordt een renteverhoging van 50 basispunten verwacht, nadat voorzitter Christine Lagarde bij het rentebesluit in december zei dat de rente voor een bepaalde tijd met 50 punten zou worden verhoogd. Beleidsmakers zouden echter inmiddels een lager tempo overwegen bij het rentebesluit in maart, zeiden bronnen tegen Bloomberg, hoewel hierover nog geen besluit is genomen. In maart komt de ECB ook met nieuwe ramingen voor de inflatie en economie. Verwacht wordt dat de inflatieverwachtingen zullen zijn verbeterd. De euro/dollar noteert dinsdag op 1,0794. Bron: ABM Financial News

