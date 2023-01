Beursblik: Euronext wordt beter bedrijf Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext wordt een beter bedrijf van de stap om zijn beursgenoteerde derivaten vanaf medio 2024 zelf te gaan clearen, wat geenszins als een verrassing komt. Dat stelden analisten van Bank of America dinsdag. De aankondiging om de clearing van de derivaten niet meer via LSE-dochterbedrijf LCH te laten lopen is consistent met de plannen die Euronext had aangekondigd en hangt samen met de integratie van Borsa Italiana, stellen de analisten. Als Euronext dit vorig jaar zou hebben gedaan, dan zou dit een voordeel van zo'n 20 miljoen euro hebben opgeleverd in 2022 en dit jaar zal dit ongeveer hetzelfde zijn. In de toekomst kan het voordeel met de omvang van de markten meegroeien. Daarnaast verwerft Euronext meer strategische flexibiliteit hierdoor. De kosten van 36 miljoen euro om het contract op te zeggen waren al inbegrepen in de kosten van de integratie van Borsa Italiana. Voor LSE is dit een peuleschil, en de analisten denken dat het logisch is dat LSE het belang van Euronext van 11,1 procent in LCH nu koopt, wat ook geen substantieel effect zal hebben op de resultaten van het Britse beursbedrijf. De stap betekent volgens Bank of America dat Euronext op schema ligt om de drie hoofdonderdelen van Borsa Italiana te integreren. De marktwaardering van Euronext reflecteert deze ontwikkeling in de sector nog niet, volgens de analisten, die hun koopadvies laten staan. Ook LSE is een zeer aantrekkelijk aandeel gezien de lage waardering en de hoge terugkerende inkomsten. Ook daarvoor blijft het advies kopen. Het aandeel Euronext noteerde dinsdagmiddag licht hoger op 74,68 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.