Shell favoriet bij Bank of America

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell is een van de favoriete aandelen van Bank of America in 2023. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Volgens de analisten is er een aanzienlijk opwaarts potentieel voor het huidige koersdoel van 31,00 Britse pond dat Bank of America hanteert. ".Naast haar aantrekkelijke waardering blijft Shell volgens ons ook beter bestand tegen een zwakke olieprijs op middellange termijn", aldus Bank of America. Op kortere termijn verkeert Shell ook in een betere positie om met de toenemende druk van de inflatie op de voorziene kapitaalinvesteringen om te gaan, stellen de analisten van de Amerikaanse bank. Onder de nieuwe CEO Wael Sawan zal het streven van Shell om tenminste 30 procent van de operationele vrije kasstroom te laten terugvloeien naar aandeelhouders, concreet vorm krijgen, denkt Bank of America. De bank verwacht verder dat Shell haar huidige inkooptraject zal voortzetten, wat resulteert in een verdere vermindering van het aantal aandelen met 16 miljard dollar of circa 7,5 procent in 2023. Bank of America heeft een koopadvies op Shell. Het aandeel noteert dinsdag een procent hoger op een lichtrood Damrak. Bron: ABM Financial News

