DoorDash breidt samenwerking met Starbucks uit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash heeft de samenwerking met Starbucks uitgebreid na een succesvolle pilot in onder meer Atlanta en New York City. Dit maakte het bezorgbedrijf, een concurrent van Grubhub van Just Eat Takeaway, dinsdagmiddag bekend. Vanaf vandaag zal DoorDash ook voor Starbucks bezorgen in het noorden van Californië, Texas, Georgia, Florida en enkele andere specifieke markten. De komende maanden volgen meer uitbreidingen met als doel om in maart 2023 een nationale dekking te garanderen. Financiële details werden niet verstrekt door DoorDash. Om voor gratis bezorging van Starbucks in aanmerking te komen moet de klant over een DashPass, een maandelijks abonnement van DoorDash, beschikken, en voor minimaal 12 dollar bestellen. Bron: ABM Financial News

