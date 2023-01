OPEC houdt verwachtingen nog altijd stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC heeft zijn verwachting voor de groei van de vraag naar olie in 2022 en 2023 ook nu ongewijzigd gelaten ten opzichte van een maand geleden. Dit bleek dinsdagmiddag uit een nieuw oliemarktrapport van het kartel.

OPEC rekent nog altijd op een groei van 2,54 miljoen vaten per dag in 2022 bij een totale olievraag per dag van 99,56 miljoen vaten per dag.

De verwachte groei voor 2023 werd gehandhaafd op 2,22 miljoen vaten per dag en het totaal op 101,80 miljoen vaten per dag.

De productie aan olie door de OPEC-landen steeg in december met 91.000 vaten per dag naar 28,97 miljoen vaten per dag, aldus bronnen rondom de OPEC.

Kijkend naar het aanbod van niet-OPEC-landen, verwacht het kartel vooralsnog ook geen wijzigingen. In 2022 komt de productiegroei van deze landen uit op 1,93 miljoen vaten per dag. Voor 2023 bleef de raming staan op 1,54 miljoen vaten per dag.

Voor de wereldeconomie voor het lopende jaar is het kartel nog altijd van mening dat deze op jaarbasis met 2,5 procent groeit, maar voor afgelopen jaar is de groeiprognose opwaarts bijgesteld naar 3,0 procent, van 2,8 procent.

Voor de Amerikaanse economie gaat de OPEC nu uit van een groei van 1,0 procent, van eerder 0,8 procent. Voor 2022 is de raming opwaarts bijgesteld van procent.

De eurozone ziet de economie volgens de OPEC dit jaar met 0,4 procent groeien tegen eerder een groeiraming van 0,3 procent. Over 2022 wordt nu een groei van 3,2 procent voor de economie van de muntunie voorzien tegen eerder 3,0 procent.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 80,56 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 85,68 dollar werd betaald, een stijging van 1,5 procent.