Flink minder winst Goldman Sachs dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft in het vierde kwartaal de inkomsten en winst zien afnemen en vooral de laatste post stevig onder de prognoses zien uitkomen. Dit bleek dinsdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers van de bekende Amerikaanse bank. Goldman Sachs boekte een winst per aandeel van 3,32 dollar, ruim minder dan de 10,81 dollar een jaar eerder en ook dan de 8,25 dollar over het derde kwartaal van 2022. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden vooraf gemiddeld een winst per aandeel van 5,56 dollar voorspeld voor de laatste drie maanden van 2022. De totale winst bedroeg afgelopen kwartaal 1,2 miljard dollar tegen 3,8 miljard dollar een jaar eerder en 3,0 miljard dollar over het derde kwartaal van 2022. De inkomsten daalden van 12,6 miljard dollar over het vierde kwartaal van 2021 naar 10,6 miljard dollar over het laatste kwartaal van het vorig jaar. Hier rekenden analisten op een daling tot 10,8 miljard dollar. In het derde kwartaal bedroegen de inkomsten 12,0 miljard dollar. Bij Investment Banking halveerden de inkomsten op jaarbasis bijna tot 1,9 miljard dollar, maar bij de divisie Investment Management lag de omzet met 2,3 miljard dollar min of meer op het niveau van een jaar eerder. Bij Market Making gingen de inkomsten op jaarbasis omhoog van 2,3 miljard naar 3,1 miljard dollar. De rentebaten stegen op jaarbasis van 1,8 naar 2,1 miljard dollar. Voor het vierde kwartaal werd een voorziening voor kredietverliezen gemeld van 972 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit 344 miljoen dollar en in het derde kwartaal 515 miljoen dollar. Het kwartaaldividend bleef op 2,50 dollar per aandeel. Het aandeel Goldman Sachs daalde dinsdag 2,3 procent in de handel voorbeurs. Bron: ABM Financial News

