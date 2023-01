Beursblik: winst in zicht voor Just Eat Takeway.com

(ABM FN-Dow Jones) Alle ogen zijn inmiddels gericht op de winstontwikkeling van Just Eat Takeway.com. Dit stelden analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de maaltijdbezorger op woensdag.

Just Eat Takeway.com geeft morgen inzicht in de ontwikkeling van de orders en brutotransactiewaarde per regio. ING verwacht een minder zware daling van de orders, na een zwakke prestatie in het tweede en derde kwartaal, toen de maaltijdbezorger flink werd geraakt door een moeilijke vergelijkingsbasis en een uitdagende periode na corona, toen de winkelstraten en horeca weer de deuren openden. "We denken dat deze effecten nog steeds zichtbaar zijn in het vierde kwartaal, maar wel een minder grote rol spelen", aldus analist Marc Hesselink van ING.

Op basis van de orders en ontwikkeling van de brutotransactiewaarde in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, rekent JPMorgan op een sterk momentum voor met name Just Eat en Uber Eats tijdens het WK voetbal.

Voor het vierde kwartaal verwacht JPMorgan 62 miljoen orders in het vierde kwartaal met een brutotransatiewaarde van in totaal 1,7 miljard pond in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Daarbij lijkt de gemiddelde waarde per bestelling hoger dan verwacht. De consensus mikt volgens JPMorgan op 66 miljoen orders met een waarde van 1,6 miljard pond.

ING rekent het vierde kwartaal op bijna 252 miljoen orders, waarvan 82,4 miljoen in Noord-Amerika, 76,4 miljoen in Noord-Europa, 65,6 miljoen in het VK en Ierland en 27,2 miljoen in Zuid-Europa, Australie en Nieuw-Zeeland. Daarmee zijn de verwachtingen van ING in lijn met analistenconsensus.

De brutotransactiewaarde schat Hesselink in op 7,6 miljard euro. Daarmee is ING wel iets optimistischer dan de consensus.

Voor 2022 rekent de maaltijdbezorger zelf op een groei van de brutotransactiewaarde van 0 tot 5 procent. Aanvankelijk rekende Just Eat voor 2023 op een positieve aangepaste EBITDA, maar dit bleek al in het afgelopen halfjaar te zijn gerealiseerd.

Vooruitblik

Het belangrijkste is volgens Hesselink van ING echter wat het bedrijf zegt over de winstgevendheid in 2023. De analist denkt dat in 2023 de winst best aanzienlijk kan zijn, maar dan moet het plafond voor fees in New York wel verdwijnen. Dat zou de EBITDA met 60 miljoen dollar verhogen.

ING verwacht dat de orders in 2023 weer boven de 1 miljard liggen. Dat stemt overeen met de gemiddelde analistenverwachting.