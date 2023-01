Iets lagere opening Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street maakt zich dinsdag, na een lang weekend, op voor een iets lagere opening. Beleggers kregen voor het weekend de cijfers van een aantal grote banken en vanmiddag is het de beurt aan Goldman Sachs en Morgan Stanley. Investment manager Simon Wiersma van ING sprak van een "mooie en hoopvolle" start van het kwartaalcijferseizoen. Hij merkte wel op dat de verwachtingen laag zijn. De euro/dollar handelt op 1,0821 en olie wordt zo'n anderhalf procent duurder. Oliehandelaren letten op het maandrapport van oliekartel OPEC, dat vanmiddag wordt gepubliceerd. In China stonden flink wat cijfers op de agenda. De detailhandelsverkopen daalden in december met 1,8 procent, hetgeen minder was dan verwacht, na een daling van 5,9 procent in november. Ook de industriële productie in december overtrof de verwachtingen. Uit Chinese overheidscijfers kwam ook naar voren dat de economie in 2022 is gegroeid met drie procent. In 2021 bedroeg de groei nog 8,1 procent. Daarnaast kreeg de Chinese taxidienst Didi maandag groen licht van de Chinese autoriteiten om na anderhalf jaar weer nieuwe gebruikers te mogen registreren. Net als Didi kregen ook andere Chinese technologiebedrijven in het verleden te maken met strengere regels en verhoogd toezicht. Ook werden er hoge boetes uitgedeeld aan Chinese techgiganten. Didi kreeg een boete opgelegd van 1,2 miljard dollar, circa 5 procent van de jaaromzet van het taxibedrijf. De laatste weken lijkt het tij in China te keren. Zo werden recent bijvoorbeeld een hele serie videogames weer toegelaten, nadat tijdenlang nieuwe games niet gelanceerd mochten worden, omdat de Chinese autoriteiten zich zorgen maakten over vooral gameverslavingen onder jeugdige spelers. China maakte vanochtend bekend dat de Chinese bevolking in 2022 voor het eerst sinds begin jaren zestig is gekrompen, met 850.000 naar 1,41 miljard. Bedrijfsnieuws Zakenbank Jefferies blijft Tesla een koopwaardig aandeel vinden, maar verlaagde het koersdoel van 350,00 naar 180,00 dollar. De analisten noemden de recente prijsverlagingen die Tesla doorvoerde "pijnlijk", maar dit brengt de fabrikant wel terug naar zijn basis, namelijk een voortrekkersrol vervullen in betaalbaarheid en efficiënt gebruik van middelen. Tesla lijkt dinsdag in het groen te gaan openen. De kans is groot dat Microsoft spoedig een waarschuwing krijgt van de Europese Unie in verband met de geplande overname van Activision Blizzard. De Commissie vreest dat na de overname er te weinig concurrentie overblijft, ondanks de oplossingen die Microsoft aandroeg om dit te voorkomen. Zowel Microsoft als Activision gaan dinsdag een rode opening tegemoet. Twitter probeert adverteerders terug te lokken naar het platform door gratis advertentieruimte aan te bieden. Slotstanden De S&P 500 steeg vrijdag 0,4 procent op 3.999,09 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.302,61 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.079,16 punten. Op weekbasis stegen de drie indexen 2 tot bijna 5 procent. Bron: ABM Financial News

