Europese beurzen licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht lager aan het begin van het kwartaalcijfersseizoen, een veel beter dan verwachte Duitse ZEW-index en een maandag zonder effectenhandel in New York. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,3 procent op 453,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15.115,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van eveneens 0,2 procent met een stand van 7.029,36 punten. De Britse FTSE daalde ook 0,2 procent naar 7.844,84 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING zag al een "mooie en hoopvolle" start van het kwartaalcijferseizoen, nadat een aantal grote Amerikaanse banken afgelopen vrijdag de boeken openden. Hij merkte wel op dat de verwachtingen laag zijn. De Duitse ZEW-verwachtingsindex liet over januari een sterke verbetering zien van 23,3 negatief in december naar 16,9 positief, terwijl de verwachting slechts rekening hield met een verbetering naar 15,0 negatief. Voor vanmiddag staan het maandrapport van de OPEC en de zogeheten Empire State-index op de agenda. Olie noteerde dinsdag verdeeld. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 80,06 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 85,11 dollar werd betaald, een stijging van 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0813. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0823 en maandag rond 22.00 uur stond er een stand van 1,0818 op de borden.



Bedrijfsnieuws In Amsterdam daalde koers van het aandeel Philips flink na een verkoopadvies door UBS. De koers van het aandeel Philips noteerde 5,4 procent in het rood. In Brussel herstelde de koers van het aandeel Proximus van de koersdaling van maandag. Inmiddels noteert het telecomaandeel vandaag 2,7 procent hoger in koers. In Parijs en Frankfurt noteerden de meerderheid van de hoofdaandelen lager, met in Frankrijk het aandeel Engie met een koersverlies van 3,8 procent als grootste daler en in Duitsland minnen die verder niet boven de 2 procent uitkwamen, met uitzondering van Sartorius en Zalando. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. Wall Street was maandag gesloten in verband met Martin Luther King Day. Bron: ABM Financial News

