Valuta: euro solide boven 1,08 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag nog altijd boven de 1,08 dollar in afwachting van met name macro-economische data uit de Verenigde Staten.

"Voor vandaag zit er niet al te veel in het vat, maar woensdag en later in de week is de agenda van de Amerikanen goed gevuld , aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Voor morgen gaat de aandacht in elk geval uit naar de industriële productie en de detailhandelsverkopen over december, maar later die dag vooral ook naar het Beige Book van de Federal Reserve. Woensdagochtend is de Bank of Japan al aan zet met het rentebesluit en de de geluiden worden steeds luider dat de bank de lange periode van stabiele rente achter zich gaat laten. Of dat moment morgen als, valt te bezien", aldus Van der Meer.

De Duitse ZEW-verwachtingsindex liet over januari een sterke verbetering zien van 23,3 negatief in december naar 16,9 positief, terwijl de verwachting slechts rekening hield met een verbetering naar 15,0 negatief.

Voor vanmiddag staan het maandrapport van de OPEC en de zogeheten Empire State-index op de agenda.

Verder is er dinsdag één spreker in de persoon van de voorzitter van de Fed van New York John Williams.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0815 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8854 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2217 dollar. De dollar steeg 0,1 procent naar 128,75 yen.