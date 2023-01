Techfondsen trekken AEX in het rood Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,6 procent tot 743,81 punten. Een corrigerende daling na de rally van de afgelopen weken zou niet mogen verwonderen, zo stelde beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Volgens Verstraete gaat de aandacht van beleggers vandaag vooral uit naar kwartaalcijfers van onder meer Morgan Stanley, Goldman Sachs en United Airlines. Investment manager Simon Wiersma van ING zag al een "mooie en hoopvolle" start van het kwartaalcijferseizoen, nadat een aantal grote Amerikaanse banken afgelopen vrijdag de boeken openden. Hij merkte wel op dat de verwachtingen laag zijn. Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen zei verder dat het risico op een energierantsoenering in Europa met de dag kleiner wordt. "Hoe hoger de gasvoorraden zullen zijn binnen een week of tien, hoe minder riskant de vooruitzichten ook worden voor komende winter", aldus Aben. "Dat wil niet zeggen dat we al een uitweg hebben uit het verwarrende energielabyrint. Op enig moment kan dit nog een ferme klap uitdelen aan het economisch vertrouwen en activiteit." Aben verwacht ook vanuit de Europese Centrale Bank verdere tegenwind. "Omdat de renteverhogingen van de voorbije maanden nog verder moeten doorwerken én omdat Frankfurt nog niet klaar is met die verhogingen." Mocht er toch een recessie komen, dan zal deze volgens Aben eerder mild zijn. "Dit verklaart mede de sterke start van het beursjaar", concludeerde de econoom. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0819. De olieprijzen daalden licht tot 79,60 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen stonden de halfgeleiders onder druk na verkoopadviezen van de Britse bank Barclays voor ASMI en Besi. De bank startte daarnaast het volgen van ASML met een Gelijkgewogen advies. ASMI en Besi verloren drie procent. ASML noteerde 1,5 procent lager. Philips was met 4,7 procent de grootste daler. UBS zette het aandeel op de verkooplijst, na de recente rally in het aandeel. Randstad ging aan kop met een koerswinst van 1,2 procent. In de AMX wonnen Fugro en Alfen circa 2,5 procent. AMG verloor juist 2,2 procent en ABN AMRO 1,7 procent. In de AScX won Van Lanschot 7,5 procent. De bank kreeg koersdoelverhogingen van ABN AMRO en Kepler Cheuvreux. Kendrion daalde met 3,9 procent. Bron: ABM Financial News

