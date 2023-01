ABN Amro en Kepler positiever over Van Lanschot Kempen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo en Kepler Cheuvreux zijn dinsdag wat positiever geworden over Van Lanschot Kempen en verhoogden hun koersdoel voor het aandeel. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel van 30,00 naar 33,50 euro, terwijl bij ABN AMRO Oddo het koersdoel van 30,00 naar 32,00 euro ging. Kepler handhaafde het koopadvies en ABN heeft een Outperform advies. Kepler verhoogde de ramingen voor de nettorentebaten. Ook ABN verwacht dat de bank hogere nettorentebaten heeft gerealiseerd in de tweede jaarhelft van 2022, waardoor de winst aantrok. Analisten van ABN AMRO Oddo voorzien een nettowinst van 30 miljoen euro of 52 miljoen euro op onderliggende basis. Wel verwachten de analisten lagere inkomsten uit commissies, vanwege de druk op de aandelenmarkten in de tweede jaarhelft. ABN verwacht dat Van Lanschot Kempen 180 miljoen euro aan overtollig kapitaal heeft, goed voor 4,20 euro per aandeel. Voor 2023 en 2024 verhoogde ABN de taxaties voor de winst per aandeel flink, maar voor 2025 werd de winstverwachting niet echt aangepast. Het aandeel Van Lanschot Kempen steeg dinsdagochtend met 6,2 procent tot 24,95 euro, bij relatief hoge handelsvolumes. Bron: ABM Financial News

