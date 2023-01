UBS zet Philips op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft dinsdag het advies voor Philips verlaagd van Neutraal naar Verkopen, terwijl het koersdoel van 13,40 naar 13,20 euro ging. Analisten van de Zwitserse bank zagen het aandeel in de afgelopen maand met 30 procent stijgen, terwijl Europese sectorgenoten met circa 21 procent stegen. UBS paste de winsttaxaties voor de middellange termijn met 3 tot 5 procent naar beneden aan. Voor de aangepaste EBITA in de periode 2023 tot 2027 zit UBS inmiddels 12 tot 16 procent onder de consensusverwachtingen. De neerwaartse risico's voor de winstontwikkeling in combinatie met de risico's gerelateerd aan de onderhandelingen over de problemen en de claims met de beademingsapparatuur, maken de recente 'outperformance' van het aandeel ongerechtvaardigd, vindt UBS. Ook zijn de analisten negatiever geworden over lopende studieresultaten. Het aandeel Philips daalde dinsdagochtend met ruim vier procent tot 15,62 euro. Bron: ABM Financial News

