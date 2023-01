Deutsche Bank: ommekeer bij ABN AMRO structureel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Bij ABN AMRO heeft een structurele kentering plaatsgevonden. Dit stelden analisten van Deutsche Bank in aanloop naar de kwartaalcijfers van de bank op 8 februari. Deutsche Bank ziet dat de nettorentebaten van ABN sinds het derde kwartaal weer stijgen, en dat de kosten dalen, waardoor de bank dit jaar positief kan verrassen en de resultaten hoger kunnen uitvallen dan de analistenconsensus. Ook kan de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma ABN in een goede positie plaatsen om de verwachtingen op het gebied van aandeelhoudersrendement te overtreffen. Aangezien de verwachtingen van analisten hooggestemd zijn, moet de bank wel presteren, zo waarschuwden de analisten van Deutsche Bank. Verder ziet Deutsche Bank een verkoop van het belang van de Nederlandse staat in ABN AMRO eerder als een kans dan als een bedreiging. Deutsche Bank handhaaft het koopadvies op ABN AMRO met een koersdoel van 18,00 euro. Het aandeel sloot maandag op 14,59 euro. Bron: ABM Financial News

