KPN draagt nieuwe commissaris voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft Frank Heemskerk als lid van de raad van commissarissen voorgedragen, terwijl het telecombedrijf Jolande Sap wil herbenoemen als commissaris. Dit meldde KPN dinsdag. Heemskerk moet met ingang van de algemene aandeelhoudersvergadering op 12 april tot commissaris benoemd worden voor een periode van vier jaar. Heemskerk was van 2007 tot 2010 staatssecretaris van Economische Zaken, tevens verantwoordelijk voor ICT & Telecom-regelgeving. Ook zat hij in het uitvoerend bestuur van Royal HaskoningDHV. KPN wil Sap herbenoemen voor een derde termijn van twee jaar. Hierdoor zal de raad van commissarissen tijdelijk uit 9 leden bestaan. Dit is volgens KPN nodig om de continuïteit te waarborgen. KPN verwacht op de komende aandeelhoudersvergadering ook een kandidaat voor te dragen om Catherine Guillouard op te volgen. Zij treedt om persoonlijke redenen vroegtijdig terug als commissaris. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.