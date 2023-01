AEX vermoedelijk licht lager van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Wall Street opent vandaag weer de deuren na de viering van Martin Luther King Day maandag.

Maandag kwam de AEX al bijna niet van zijn plaats met een slotstand van 748,35 punten. Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wees op de lage volumes vanwege de gesloten beurzen in New York.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag daarnaast een "mooie en hoopvolle" start van het kwartaalcijferseizoen, nadat een aantal grote Amerikaanse banken afgelopen vrijdag de boeken openden. Hij merkte wel op dat de verwachtingen laag zijn. Vanmiddag zijn de zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley aan de beurt.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend lager met uitzondering van de beurs in Japan, waarmee sprake is van een spiegelbeeld van de Aziatische handel van maandag. Tokio wint ruim een procent, terwijl onder meer Seoel en Hongkong ongeveer een procent prijsgeven.

In China stonden flink wat cijfers op de agenda. De detailhandelsverkopen daalden in december met 1,8 procent, hetgeen minder was dan verwacht, na een daling van 5,9 procent in november. Ook de industriële productie in december overtrof de verwachtingen.

Uit Chinese overheidscijfers kwam ook naar voren dat de economie in 2022 is gegroeid met drie procent. In 2021 bedroeg de groei nog 8,1 procent.

Daarnaast kreeg de Chinese taxidienst Didi maandag groen licht van de Chinese autoriteiten om na anderhalf jaar weer nieuwe gebruikers te mogen registreren.

Net als Didi kregen ook andere Chinese technologiebedrijven in het verleden te maken met strengere regels en verhoogd toezicht. Ook werden er hoge boetes uitgedeeld aan Chinese techgiganten. Didi kreeg een boete opgelegd van 1,2 miljard dollar, circa 5 procent van de jaaromzet van het taxibedrijf.

De laatste weken lijkt het tij in China te keren. Zo werden recent bijvoorbeeld een hele serie videogames weer toegelaten, nadat tijdenlang nieuwe games niet gelanceerd mochten worden, omdat de Chinese autoriteiten zich zorgen maakten over vooral gameverslavingen onder jeugdige spelers.

China maakte vanochtend bekend dat de Chinese bevolking in 2022 voor het eerst sinds begin jaren zestig is gekrompen, met 850.000 naar 1,41 miljard.

“De krimp van de bevolking weerspiegelt de impact van de pandemie en de daarmee gepaard gaande economische neergang en de invloed daarvan op de vruchtbaarheid”, zei Yue Su, hoofdeconoom van de Economist Intelligence Unit. Ze verwacht dat de Chinese bevolking op korte termijn weer zal groeien, nu de impact van de pandemie afneemt.

Maandag maakten de Chinese autoriteiten nog bekend dat sinds begin december 60.000 personen zijn overleden aan Covid. De bekendmaking volgde op kritiek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat China het aantal Covid-doden structureel te laag zou voorstellen.

Op het macro-economische vlak hebben beleggers vandaag onder meer oog voor de Duitse inflatie in december, de Duitse conjunctuurbarometer ZEW-index en de vrijgave van de Empire State index in de VS.

Bedrijfsnieuws

Barclays zet vanochtend de halfgeleiders vermoedelijk in beweging. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wijst op een verkoopadvies van de Britse bank voor ASMI en Besi. Het advies voor ASML is neutraal. Ook wijst Van der Pol op een verkoopadvies van Bernstein voor Unilever.

Beursbedrijf Euronext kondigde aan de clearing van derivaten zelf te gaan doen, in plaats van dit door externe partijen te laten afhandelen. De clearing zal vanaf het derde kwartaal van 2024 door Euronext worden afgehandeld door Euronext Clearing, dat nu al de clearing van alle derivaten op Euronext Milaan doet. De overeenkomst met LCH SA wordt door Euronext opgezegd. Daarvoor betaalt Euronext wel 36,0 miljoen euro.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor OCI van 47,00 naar 38,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Het sentiment rond kunstmest blijft volgens analist Adrien Tamagno negatief en de analist denkt dat dit aanhoudt tot de bodem in zicht is voor grondstofprijzen en de vraag weer oploopt in aanloop naar de lente.

Ingenieursbedrijf Arcadis gaat samen met branchegenoot Mott MacDonald een deel van de infrastructurele ontwikkeling in Los Angeles van het East San Fernando Valley Light Rail Transit Project ter hand nemen. Het gaat om de ontwikkeling van bij elkaar circa 9 mijl aan zogeheten light rail vervoer.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 0,4 procent op 3.999,09 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.302,61 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.079,16 punten. Op weekbasis stegen de drie indexen 2 tot bijna 5 procent.