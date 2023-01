Jefferies halveert koersdoel Tesla Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies blijft Tesla een koopwaardig aandeel vinden, maar verlaagde het koersdoel van 350,00 naar 180,00 dollar. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de zakenbank. Jefferies is er nog steeds van overtuigd dat Tesla de autosector naar een beter bedrijfsmodel kan leiden, maar het af te leggen traject blijkt moeilijker verwacht. De analisten noemden de recente prijsverlagingen die Tesla doorvoerde "pijnlijk", maar dit brengt de fabrikant wel terug naar zijn basis, namelijk een voortrekkersrol vervullen in betaalbaarheid en efficiënt gebruik van middelen. Jefferies verlaagde de omzetverwachting voor Tesla voor 2023 met 21 procent en voor de EBIT met 36 procent. De bank zit daarmee onder de analistenconsensus. Het herstel van de beurskoers zal volgens Jefferies tijd vergen, omdat de waardering op basis van de multiples nog steeds aan de hoge kant is. In de aanloop naar de beleggersdag van Tesla op 1 maart zal het management een aantal belangrijke beslissingen moeten nemen, aldus Jefferies, en dat op verschillende vlakken. In dat opzicht wordt de aanstelling van insider Tom Zhu als tweede man na Elon Musk als positief beschouwd. Bron: ABM Financial News

