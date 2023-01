Arcadis aan de slag met infraproject in Los Angeles Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ingenieursbedrijf Arcadis gaat samen met branchegenoot Mott MacDonald een deel van de infrastructurele ontwikkeling in Los Angeles van het East San Fernando Valley Light Rail Transit Project ter hand nemen. Dit maakte Arcadis dinsdag bekend. Het gaat om de ontwikkeling van bij elkaar circa 9 mijl aan zogeheten light rail vervoer. Light rail is een vorm van vervoer dat lijkt op een combinatie van de metro en de tram. Arcadis meldde geen financiële details met betrekking tot dit project. Bron: ABM Financial News

