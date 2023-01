Europese beurzen openen waarschijnlijk lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 42 punten voor de Duitse DAX en een min van 17 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 1 punt lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag nog hoger geëindigd.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wees gisteren wel op de lage volumes. Wall Street hield de deuren maandag gesloten vanwege Martin Luther King Day in Amerika.

De hoop op een lagere inflatie, geholpen door dalende prijzen en lagere energiekosten, blijft de recente rally in Europa momenteel ondersteunen.

"Verdere dalingen van de Europese aardgasprijzen tot het laagste punt in 16 maanden [...] dragen ook bij tot de betere stemming", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Woensdag wordt een interessante dag voor de markten. Dan staat de inflatie in de eurozone op de rol. Donderdag komt de Europese Centrale Bank met de notulen van zijn laatste rentebesluit.

Dinsdag verschijnt de Duitse ZEW-index.

Bedrijfsnieuws

Airbus daalde meer dan een procent. Berenberg verlaagde het koersdoel naar 120 euro en haalde het aandeel van de kooplijst. Airbus won marktaandeel van Boeing, maar zal moeite hebben met de stijgende kosten, denken de analisten.

Covestro steeg ruim anderhalf procent. Het bedrijf kwam vrijdag nabeurs met een waarschuwing. Analisten stelden dat beleggers hun dividendverwachtingen moeten verlagen.

Er waren weinig grote uitslagen. Prosus verloor zo'n anderhalf procent in Amsterdam, na een adviesverlaging door Degroof Petercam.

Proximus verloor in Brussel licht terrein. Proximus kondigde een dividendverlaging aan en ook de nieuwe doelstellingen voor de komende jaren stelden analisten teleur.

In Frankfurt leverde Hannover Re bijna 2 procent in. Vonovia steeg zo'n 4 procent en voerde daarmee de DAX aan. Adidas en Zalando zaten ook in de lift.

In Parijs deed Carrefour goede zaken, met een plus van ruim 4,5 procent. Orange was hekkensluiter in de CAC 40 en verloor ruim 2 procent.

Euro STOXX 50 4.160,28 (+0,2%)

STOXX Europe 600 454,63 (+0,5%)

DAX 15.134,04 (+0,3%)

CAC 40 7.043,31 (+0,3%)

FTSE 100 7.860,07 (+0,2%)

SMI 11.435,99 (+1,3%)

AEX 748,35 (+0,04%)

BEL 20 3.951,79 (+0,3%)

FTSE MIB 25.901,33 (+0,5%)

IBEX 35 8.871,10 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een vlakke opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen waren maandag gesloten in verband met Martin Luther King Day.

Vrijdag sloten de Amerikaanse beurzen na een late opleving alsnog hoger en werden op weekbasis mooie winsten behaald. De eerste grote financials openden de boeken en wisten de verwachtingen te verslaan.

Dinsdag openen Goldman Sachs en Morgan Stanley de boeken en later deze week staan ook de resultaten van streamingreus Netflix op het programma.

Op macro-economisch vlak wordt woensdag een interessante dag. Dan staan de Amerikaanse detailhandelsverkopen, producentenprijzen en het Beige Book van de Federal Reserve op de agenda.

Een lagere inflatie in de Verenigde Staten zal zich de komende tijd vertalen in een zwakkere dollar, omdat de markt een minder ‘havikige’ Fed verwacht voor haar eerste beleidsbeslissing van het jaar op 1 februari, volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

Afgelopen week werd duidelijk dat de inflatie in de VS verder afkoelt. Toch is er een serieus risico dat de inflatie in de tweede helft van het jaar weer op gaat lopen, waarschuwt Derks, met name door de energieprijzen die dreigen weer te gaan stijgen, onder meer door een grotere vraag vanuit China waar de coronaregels zijn opgeheven.

De fysieke oliemarkten lagen maandag stil. Wel vindt er elektronische handel plaats. WTI-olie werd vorige week zo'n 8 procent duurder op bijna 80 dollar per vat. Later deze week komen de OPEC en het Internationaal Energieagentschap met hun maandrapporten.

S&P 500 index 3.999,09 (+0,4% - slotstand vrijdag)

Dow Jones index 34.302,61 (+0,3% - slotstand vrijdag)

Nasdaq Composite 11.079,16 (+0,7% - slotstand vrijdag)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag verdeeld. Uit China kwamen een serie macrocijfers, die per saldo meevallend waren.

Nikkei 225 26.139,08 (+1,2%)

Shanghai Composite 3.216,78 (-0,3%)

Hang Seng 21.460,58 (-1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0828. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0825.

USD/JPY Yen 128,63

EUR/USD Euro 1,0828

EUR/JPY Yen 139,28

MACRO-AGENDA:

04:00 Industriële productie - December (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - December (Chi)

04:00 Economische groei - Vierde kwartaal (Chi)

06:30 Internationale handel - November (NL)

08:00 Inflatie - December def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - November (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Januari (Dld)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Empire State index - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Goldman Sachs - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers vierde kwartaal (VS)