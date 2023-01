Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,5 procent op 454,63 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,3 procent op 15.134,04 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,3 procent bij een stand van 7.043,31 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent hoger op 7.860,07 punten. Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wees op de lage volumes, "doordat de VS dicht blijft." Wall Street houdt de deuren maandag gesloten vanwege Martin Luther King Day in Amerika. De hoop op een lagere inflatie, geholpen door dalende prijzen en lagere energiekosten, blijft de recente rally in Europa momenteel ondersteunen. "Verdere dalingen van de Europese aardgasprijzen tot het laagste punt in 16 maanden [...] dragen ook bij tot de betere stemming", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Woensdag wordt een interessante dag voor de markten. Dan staat de inflatie in de eurozone op de rol. Donderdag komt de Europese Centrale Bank met de notulen van zijn laatste rentebesluit. Dinsdag verschijnt de Duitse ZEW-index. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0825. Bedrijfsnieuws Airbus daalde meer dan een procent. Berenberg verlaagde het koersdoel naar 120 euro en haalde het aandeel van de kooplijst. Airbus won marktaandeel van Boeing, maar zal moeite hebben met de stijgende kosten, denken de analisten. Covestro steeg ruim anderhalf procent. Het bedrijf kwam vrijdag nabeurs met een waarschuwing. Analisten stelden dat beleggers hun dividendverwachtingen moeten verlagen. Er waren weinig grote uitslagen. Prosus verloor zo'n anderhalf procent in Amsterdam, na een adviesverlaging door Degroof Petercam. Proximus verloor in Brussel licht terrein. Proximus kondigde een dividendverlaging aan en ook de nieuwe doelstellingen voor de komende jaren stelden analisten teleur. In Frankfurt leverde Hannover Re bijna 2 procent in. Vonovia steeg zo'n 4 procent en voerde daarmee de DAX aan. Adidas en Zalando zaten ook in de lift. In Parijs deed Carrefour goede zaken, met een plus van ruim 4,5 procent. Orange was hekkensluiter in de CAC 40 en verloor ruim 2 procent. Bron: ABM Financial News

