Weinig beweging op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag nagenoeg vlak gesloten. Bij een slot van 748,35 punten sloot de AEX fractioneel in het groen. Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wees op de lage volumes, "doordat de VS dicht blijft." Wall Street houdt de deuren maandag gesloten vanwege Martin Luther King Day in Amerika. Afgelopen week leek de AEX ook de laatste belangrijke horde te hebben doorbroken, volgens Blekemolen. Tussen 736 en 743 punten lag volgens de analist een zware weerstandszone, gevormd door meerdere koerstoppen van afgelopen jaar. "Met de doorbraak hierboven lijkt het bodemproces definitief te worden afgerond. Hiermee komt er ruimte vrij voor een verdere stijging. In eerste instantie richting de 772 punten, waar de toppen van februari 2022 zich bevinden. Maar op lange termijn, later dit jaar, lijkt ook een stijging richting de 810 à 830 punten mogelijk", aldus de beleggingsspecialist. Cijferseizoen Investment manager Simon Wiersma van ING spreekt van een "mooie en hoopvolle" start van het kwartaalcijferseizoen, nadat een aantal grote Amerikaanse banken afgelopen vrijdag de boeken openden. Hij merkte wel op dat de verwachtingen laag zijn. Later deze week zijn Goldman Sachs en Morgan Stanley aan de beurt en staan ook de resultaten van streamingreus Netflix op het programma. Op macro-economisch vlak wordt woensdag een interessante dag voor de markten. Dan staan de Amerikaanse detailhandelsverkopen, producentenprijzen en het Beige Book van de Federal Reserve op de agenda. Een lagere inflatie in de Verenigde Staten zal zich de komende tijd vertalen in een zwakkere dollar, omdat de markt een minder ‘hawkish’ Fed verwacht voor haar eerste beleidsbeslissing van het jaar op 1 februari, volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. De euro/dollar noteerde maandag rond het slot op 1,0825. Verder viel een dubbelcijferige prijsdaling in de gasmarkt op. De Europese gasprijs, de TTF, daalde met 15 procent naar 55,35 euro per megawattuur. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop met een koerswinst van meer dan 2,5 procent. Prosus was met een verlies van ruim 1,5 procent de grootste daler. Degroof Petercam haalde het aandeel van de kooplijst. UMG steeg ruim 2 procent. ING verloor ruim een procent.



Signify steeg licht op 33,56 euro. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Signify fors van 60,00 naar 45,00 euro, na de winstwaarschuwing van vorige week, maar handhaafde het koopadvies. In de AMX won Corbion zo'n 4 procent en Air France-KLM ruim 2,5 procent. Just Eat Takeaway verloor in aanloop naar de kwartaalcijfers op woensdag rond de 3 procent. BNP Paribas Exane verlaagde het advies tot Neutraal en ziet weinig opwaarts potentieel voor het aandeel. Maandag kondigde Just Eat verder een samenwerking aan met de Britse supermarktketen Sainsbury's. In de AScX won Pharming meer dan 7 procent. BlackRock vergrootte het belang in Pharming. Azerion verloor ruim 5 procent. Bron: ABM Financial News

