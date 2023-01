"Microsoft wacht waarschuwing EU over Activision-deal" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft krijgt waarschijnlijk een waarschuwing van de Europese Unie over zijn overnamebod van 69 miljard dollar op "Call of Duty"-maker Activision Blizzard. Dit meldde persbureau Reuters maandag op basis van ingewijden. De Europese Commissie bereidt een aanklacht voor, bekend als een mededeling van punten van bezwaar, waarin de commissie haar zorgen over de deal uiteenzet. Deze zal in de komende weken naar Microsoft worden gestuurd, aldus de bronnen. De mededingingswaakhond van de EU, die een deadline van 11 april heeft gesteld voor zijn beslissing over de deal, weigerde commentaar te geven aan Reuters. Microsoft zei in een reactie dat men blijft "samenwerken met de Europese Commissie om eventuele marktproblemen aan te pakken. Ons doel is om meer games naar meer mensen te brengen, en deze deal zal dat doel bevorderen." Bron: ABM Financial News

