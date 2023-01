Wall Street houdt deuren gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street houdt de deuren maandag gesloten vanwege Martin Luther King Day in de Verenigde Staten. Vrijdag sloten de Amerikaanse beurzen na een late opleving alsnog hoger en werden op weekbasis mooie winsten behaald. De eerste grote financials openden de boeken en wisten de verwachtingen te verslaan. Later deze week openen Goldman Sachs en Morgan Stanley de boeken en staan ook de resultaten van streamingreus Netflix op het programma. Marktkenners stellen dat Netflix zich meer wil focussen op winstgevendheid en minder op abonneegroei. Op macro-economisch vlak wordt woensdag een interessante dag. Dan staan de Amerikaanse detailhandelsverkopen, producentenprijzen en het Beige Book van de Federal Reserve op de agenda. Een lagere inflatie in de Verenigde Staten zal zich de komende tijd vertalen in een zwakkere dollar, omdat de markt een minder ‘havikige’ Fed verwacht voor haar eerste beleidsbeslissing van het jaar op 1 februari, volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. Afgelopen week werd duidelijk dat de inflatie in de VS verder afkoelt. Toch is er een serieus risico dat de inflatie in de tweede helft van het jaar weer op gaat lopen, waarschuwt Derks, met name door de energieprijzen die dreigen weer te gaan stijgen, onder meer door een grotere vraag vanuit China waar de coronaregels zijn opgeheven. De fysieke oliemarkten liggen maandag stil. Wel vindt er elektronische handel plaats. WTI-olie werd vorige week zo'n 8 procent duurder op bijna 80 dollar per vat. Later deze week komen de OPEC en het Internationaal Energieagentschap met hun maandrapporten. De euro/dollar noteert maandagmiddag op 1,0814. Slotstanden vrijdag De S&P 500 steeg vrijdag 0,4 procent tot 3.999,09 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.302,61 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.079,16 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.