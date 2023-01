Video: schwung er even uit bij ABN en ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen ABN AMRO en ING hebben het de afgelopen maanden goed gedaan, en beleggers doen er volgens technisch analist Nico Bakker goed aan om wat winst te verzilveren. Voor de camera van ABM Financial News analyseert Bakker de twee bankaandelen. ABN AMRO zit sinds oktober vorig jaar in een opwaartse beweging die het aandeel tot bijna 15 euro bracht. "Maar nu zien we toch wel wat haperingen", en dat kan de opmaat zijn voor een "gezonde" correctie, denkt Bakker. Dit kan de koers terugbrengen naar 12,50 euro of zelfs 11 euro. De analist adviseert daarom om wat winst te nemen en op de dip te wachten om dan opnieuw in te stappen. En ook de grafiek van ING "toont wat grilligheid". De koers is aanbeland bij 12,70 euro, en dat zou wel eens een einde van de opwaartse beweging kunnen betekenen. Dus ook hier wellicht goed om wat winsten te verzilveren, aldus Bakker. En dan als er een hogere bodem tussen de 10 en 11 euro wordt gezet, weer opnieuw instappen. "Kortom, buy the dip", aldus Bakker. Klik hier voor: schwung er even uit bij ABN en ING Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.