Citi voorzichtig met betaalbedrijven

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) De analisten van Citi zijn terughoudend over de aankomende kwartaalcijfers van Europese betaalbedrijven. Dit blijkt uit een rapport van de Amerikaanse bank. De druk op de consumentenbestedingen blijft een punt van aandacht, net als de verschuiving van luxe-artikelen en online-shopping naar basisbehoeften en aankopen in de winkel. Citigroup merkt op dat de sector nog geen ervaring heeft met recessies. De betaalbedrijven die zich richten op bedrijven hebben een minder aantrekkelijk profiel, qua risico en rendement. De voorkeur gaat uit naar Worldline, uit Frankrijk, dat een koopadvies heeft, en Nexi, Edenred en Temenos, met neutrale adviezen. Het Britse Wise en het Nederlandse Adyen zijn het minst favoriet en staan op de verkooplijst van Citi. Voor Adyen is het koersdoel 1.125 euro. Bron: ABM Financial News

