Europese beurzen staan hoger

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur vlak tot licht hoger, terwijl de Amerikaanse beurzen gesloten blijven voor de nationale feestdag ter ere van Martin Luther King. De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 453,58 punten, de Duitse DAX won 0,2 procent op 15.118 punten en de Franse CAC 40 stond 0,2 procent in het groen op 7.033 punten. De Britse FTSE 100 won ook 0,2 procent, op 7.857 punten. De hoop op een verdere daling van de inflatie blijft de stijging van de aandelenkoersen in Europa steunen. Ook overheerst optimisme over de heropening van China. Vrijdag bleek dat Amerikaanse banken zich opmaken voor een economische recessie. "Het kan een milde recessie zijn, maar misschien ook niet", zei Jamie Dimon van JPMorgan. De agenda’s zijn voor vanmiddag leeg. De euro/dollar noteerde op 1,0830. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0833 op de borden. Bedrijfsnieuws Airbus daalde een procent. Berenberg verlaagde het koersdoel naar 120 euro en haalde het aandeel van de kooplijst. Airbus won marktaandeel van Boeing, maar zal moeite hebben met de stijgende kosten, denken de analisten. Er waren weinig grote uitslagen. Prosus verloor bijna 2 procent in Amsterdam, na een adviesverlaging door Degroof Petercam, en banken deden een stap terug. Proximus verloor in Brussel 2,0 procent. Proximus kondigde een dividendverlaging aan en ook de nieuwe doelstellingen voor de komende jaren stelden analisten teleur. Het Franse Orange daalde 1,9 procent en was de grootste daler in Parijs. Daimler Truck viel uit de toon met een koersverlies van 3,7 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen houden de deuren vandaag gesloten. De S&P 500 steeg vrijdag 0,4 procent op 3.999,09 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.302,61 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.079,16 punten. Bron: ABM Financial News

