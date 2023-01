AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakte maandagochtend een pas op de plaats. Kort voor de klok van elf uur daalde de AEX fractioneel tot 746,99 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de kwartaalcijfers tot dusver de verwachtingen overtreffen, wijzend op resultaten van onder meer JPMorgan Chase & Co, Bank of America en Wells Fargo. Alleen Citigroup wist de winstverwachtingen voor het vierde kwartaal niet te overtreffen, zo merkte Wiersma op.

De expert van ING sprak van een "mooie en hoopvolle" start van het kwartaalcijferseizoen. Hij merkte wel op dat de verwachtingen laag zijn.

Verder stelde Wiersma dat beleggers bereid lijken om de zwaar afgestrafte techaandelen weer op te pakken, nu de inflatie vertraagt en de overtuiging groeit dat de Fed de beleidsrente niet veel verder meer zal verhogen.

Ook zag Wiersma de volatiliteitsindex teruglopen tot het laagste niveau in een jaar tijd. "Dit geldt als een bevestiging van de huidige risk-on-stemming", aldus Wiersma, eveneens wijzend op de recente koerssprong van de bitcoin.

"De Europese beurzen zijn het jaar goed gestart", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "We kunnen deze week al nieuwe records zien", zo verwacht hij. De aanjager van de ommekeer op de beurzen is volgens Hewson de combinatie van teruglopende prijzen, het warme weer en beter dan voorziene kwartaalcijfers na het wijdverspreide pessimisme in aanloop naar de kerstperiode.

Het belooft verder een rustige handelsdag te worden, aangezien de beurzen in New York vandaag de deuren gesloten houden in verband met de viering van Martin Luther King Day.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0823. De olieprijzen daalden tot krap een procent tot 79,60 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won alleen Philips meer dan 3,3 procent. Prosus was met 2,1 procent de grootste daler. Degroof Petercam haalde het aandeel van de kooplijst.



Signify leverde 0,9 procent in op 33,19 euro. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Signify fors van 60,00 naar 45,00 euro, maar handhaafde het koopadvies.

In de AMX won Corbion 2,0 procent en OCI 2,1 procent. PostNL schreef 1,6 procent bij. Just Eat Takeaway verloor in aanloop naar vierde kwartaalcijfers op woensdag 2,9 procent. Voorbeurs kondigde Just Eat een samenwerking aan met de Britse supermarktketen Sainsbury's.

In de AScX won Pharming 7,4 procent. BlackRock vergrootte het belang in Pharming. CM.com verloor juist 1,1 procent.