Valuta: dollar blijft onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De zwakke dollar zal deze week een thema blijven, met Amerikaanse economische cijfers die waarschijnlijk de verwachting zullen bevestigen dat de rente in de VS dichtbij zijn piek zit. Dit stelde ING maandag in een rapport. De euro/dollar noteerde maandag op 1,0809, na een piek op 1,0874 afgelopen vrijdag. "De detailhandelsverkopen, industriële productie en huizenverkopen zouden allemaal aan de lage kant kunnen uitvallen", volgens analist Chris Turner van ING. Dit zou de marktverwachting van kleine renteverhogingen met 25 basispunten in februari en maart echter normaal gesproken niet veranderen, evenmin als de veronderstelling dat die kleine verhogingen van de monetaire beleidsrente later dit jaar weer zullen worden teruggedraaid. Vrijdag steeg de yen naar het hoogste niveau in zeven maanden tijd tegenover de dollar, omdat handelaren vermoeden dat de Bank of Japan eindelijk zijn monetaire beleid gaat verkrappen, in navolging van de Amerikaanse Fed en andere grote centrale banken. De aandacht werd donderdag nog afgeleid door een Amerikaans inflatiecijfer, maar toen dat geheel aan de verwachtingen voldeed, richtte de focus zich weer op de hoofdzaak: een mogelijke omslag in het beleid van de Bank of Japan, met veel ruimte voor de dollar om te dalen ten opzichte van de yen, zei Turner. Daarmee wordt het terrein dat de dollar vorig jaar won, weer teruggegeven. De dollar verloor vrijdag 1,2 procent tegenover de yen. Over vorige week gemeten was de daling zelfs 3,2 procent. Economisch nieuws komt deze week vooral van de detailhandelsverkopen en de industriele productie in de VS op woensdag. Donderdag volgen woningbouwcijfers uit de VS. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.