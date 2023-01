Just Eat gaat boodschappen Britse Sainsbury's bezorgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway gaat boodschappen van de Britse supermarktketen Sainsbury's bezorgen. Dat maakte de Amsterdamse maaltijdbezorger maandag voorbeurs bekend. De samenwerking heeft betrekking op meer dan 175 winkels van Sainsbury’s en zal nog deze maand van start gaan. Het is de tweede samenwerking met één van de 'Big Four' supermarkten in het VK. Eerder al maakte Just Eat Takeaway afspraken met ASDA. In Nederland bezorgt Just Eat onder meer boodschappen van Albert Heijn. Bron: ABM Financial News

