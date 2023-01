AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een kwart procent.

Het belooft een rustige handelsdag te worden, aangezien de beurzen in New York vandaag de deuren gesloten houden in verband met de viering van Martin Luther King Day.

Afgelopen week won de AEX op weekbasis al ruim drie procent op een slotstand van 748,04 punten, terwijl de eerste handelsweek van 2023 werd afgesloten met een koerswinst van ruim vijf procent. Daarmee kent het Damrak een daverende start van het nieuwe jaar.

Voor beleggers is momenteel het glas halfvol en signalen van een afkoelende inflatie, met dank aan onder meer op jaarbasis dalende energieprijzen, voeden de hoop dat met name de Amerikaanse Federal Reserve later dit jaar een minder agressief monetair beleid zal hoeven voeren.

Voor het eerst volgende rentebesluit van de Fed op 1 februari rekent de markt nu per saldo op een verhoging met 25 basispunten, na een renteverhoging van 50 basispunten in december naar een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. In de vier voorafgaande rentebesluiten werd de rente steeds met 75 basispunten verhoogd.

Volgens een driemaandelijkse enquête dit weekend van de Wall Street Journal, rekent 61 procent van de gepolste economen op een recessie in de VS in de komende 12 maanden. Dat percentage bedroeg in oktober vorig jaar nog 63 procent.

Op Wall Street wisten de hoofdindices vrijdagavond te herstellen van een flink lagere opening, dankzij onder meer positief ontvangen rapportages van de banken JPMorgan, Citigroup en Bank of America.

"Het is een sterke start van het jaar geweest voor [Amerikaanse] bankaandelen, gesteund door een combinatie van hogere rente en een minder sterke economische krimp dan verwacht. Dat is het Goudlokje-scenario voor banken", oordeelde de Zwitserse bank UBS. Dinsdag openen de zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley de boeken.

Later deze week rapporteren in Amerika onder meer American Airlines, Procter & Gamble en Netflix cijfers. Het cijferseizoen in Europa komt later op gang, maar woensdag overlegt Just Eat Takeaway al cijfers over het vierde kwartaal.

De S&P 500 sloot vrijdag in New York in aanloop naar een lang weekend uiteindelijk met 0,4 procent in het groen. In het lopende jaar bedraagt de winst voor de S&P nu ruim vier procent.

"Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan blijft de euforie op de aandelenmarkten toenemen. Deze moet echter met een korreltje zout worden genomen. Na zo'n sterke start van het jaar zou de tweede helft van januari een lichte correctie kunnen brengen", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland.

Volgens analist Ross Mayfield van Baird heeft “de markt heeft zich de afgelopen weken behoorlijk hersteld, zonder dat er sprake was van een aanjager, dus kan het cijferseizoen tot winstnemingen leiden”.

Azië en olie

In Azië is vanochtend sprake van een verdeeld beeld op de aandelenmarkten. De Hang Seng index in Hongkong kan openingswinsten niet vasthouden en koerst krap een half procent lager, terwijl de beurs in Tokio meer dan een procent prijs geeft. De Shanghai Composite wint daarentegen ruim een procent, en ook Sydney en Seoel noteren in het groen.

De Amerikaanse olie-future geeft daarnaast vanochtend krap een procent prijs op 79,25 dollar per vat. Afgelopen week steeg de future juist nog met ruim acht procent.

Oliebeleggers zijn positief over het herstel van de vraag naar energie in China nu coronamaatregelen daar worden versoepeld, evenals de verwachting dat de Federal Reserve de rente in februari slechts met een kwart punt zal verhogen, aldus marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group.

Hoe de oliemarkten zich de komende tijd gaan ontwikkelen, hangt af van wat Wall Street gaat doen, volgens analist Craig Erlam van Oanda.

"Dat omvat waarschijnlijk zwakke bedrijfswinsten, sombere prognoses en mogelijk aankondigingen van banenverlies. Misschien voelen we ons allemaal wat minder hoopvol als dat uitkomt", aldus Erlam.

De afnemende inflatieverwachtingen in Amerika, terwijl de inflatie in Europa nog relatief hoog blijft, hebben een flinke impact op de valutamarkten. Eind september piekte de dollar, met een euro/dollar van 0,9540. De dollar stond op het hoogste niveau in twintig jaar. Sindsdien is de euro hersteld naar een niveau van 1,0841 dollar vanochtend, ofwel een stijging van bijna 14 procent.

Bedrijfsnieuws

Arcadis is ingehuurd voor de planning en het projectmanagement bij de bouw van een grote fabriek voor batterijen voor elektrische auto's in het Duitse Kaiserslautern. Er moeten jaarlijks batterijen voor 600.000 auto's van de band gaan rollen. Financiële details werden niet gegeven.

Flow Traders rondde de aanpassing van haar holdingstructuur af. Als gevolg van de aanpassing van de holdingstructuur is de topholding van de flitshandelaar nu Flow Traders Ltd.

Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Signify verlaagd van 60,00 naar 45,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Vorige week kwam het verlichtingsbedrijf met een winstwaarschuwing.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 0,4 procent op 3.999,09 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.302,61 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.079,16 punten. Op weekbasis stegen de drie indexen 2 tot bijna 5 procent.