Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Signify

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Signify verlaagd van 60,00 naar 45,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Trion Reid vindt dat analisten te somber zijn over het verlichtingsbedrijf. Wel kwam Signify afgelopen week opnieuw met een winstwaarschuwing, nadat de outlook voor 2023 in oktober ook al werd verlaagd. De omzet en winst komen in de laatste drie maanden van 2022 lager uit dan verwacht, terwijl de kasstroom volgens Berenberg juist de verwachtingen overtreft. "We denken dat de outlook voor de eerste jaarhelft in 2023 vermoedelijk ook zwak is, maar de vergelijkingsbasis verbetert in de tweede jaarhelft en de waardering blijft laag", aldus Reid. Het feit dat Signify ook inzet op duurzaamheid is volgens de analist "een bonus". Het aandeel Signify sloot vrijdag op 33,50 euro. Bron: ABM Financial News

