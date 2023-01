Cijferseizoen gaat van start

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een redelijk drukke week tegemoet met een goed gevulde macro-economische agenda en een nieuwe reeks kwartaalcijfers.

Afgelopen vrijdag werd het cijferseizoen officieel afgetrapt met cijfers van een groot aantal Amerikaanse financials als Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo. Aankomende week openen meer bedrijven de boeken, waaronder Goldman Sachs en Morgan Stanley. Later in de week volgen onder meer Netflix en PPG, waar het aandeel AkzoNobel mogelijk op kan bewegen. Maandag zal een rustige dag zijn op de beurzen, aangezien Wall Street de deuren gesloten houdt in verband met de viering van Martin Luther King-dag.

In Nederland blijft het rustig met kwartaalcijfers. Alleen Just Eat Takeaway en Beter Bed komen met resultaten, nadat Fastned afgelopen week inzicht gaf in de ontwikkelingen in het vierde kwartaal. In België zijn er helemaal geen cijfers, maar houdt Proximus op maandag wel een beleggersdag. Analisten zijn benieuwd naar de nieuwe doelstellingen en vrezen een stevige verlaging van het dividend.

Macro-economisch nieuws

De macro-economische agenda is wel goed gevuld. Zo komen er op dinsdag uit China cijfers over de industrie, detailhandel en over de bredere economie. Ook Duitse inflatiecijfers kunnen op aandacht van beleggers rekenen, naast de Empire State-index.

Woensdag komt de Bank of Japan met een rentebesluit. In Japan trekt de inflatie sterk aan, waardoor er wordt gespeculeerd dat de centrale bank in 2023 een krapper monetair beleid zal voeren.

Uit de VS komen er op woensdag het Beige Book van de Fed, naast cijfers over het vertrouwen van huizenbouwers, de industriële productie en producentenprijzen.

Op donderdag zijn er Nederlandse werkloosheidscijfers. In de VS zijn er enkele wekelijkse agendapunten als de steunaanvragen en de olievoorraden.

Aan het einde van de week, op vrijdag, krijgt de markt inzicht in het consumentenvertrouwen in Nederland, naast ontwikkelingen in de Duitse producentenprijzen, Britse detailhandelsverkopen en het Franse ondernemersvertrouwen.



Een belangrijk punt van aandacht is verder het inflatiecijfer over december in de eurozone. Dat cijfer verschijnt woensdag. De Europese Centrale Bank komt donderdag met de notulen van zijn laatste beleidsvergadering.