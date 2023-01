Economen rekenen nog steeds op recessie VS

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks een afkoelende inflatie in de Verenigde Staten, rekenen economen nog steeds op een recessie dit jaar. Dit bleek dit weekend uit een enquête onder economen die de Wall Street Journal elk kwartaal uitvoert.



De kans op een recessie in de komende 12 maanden wordt door de ondervraagden nu ingeschat op 61 procent. Dat was in oktober vorig jaar 63 procent.



Van de economen die deelnamen aan de enquête denkt 75 procent dat de Federal Reserve er niet in zal slagen de Amerikaanse economie zacht te laten landen. De ondervraagden verwachte een korte, oppervlakkige recessie.



De economen zijn optimistischer over de ontwikkeling van de inflatie. Die koelt vermoedelijk af tot 3,1 procent aan het eind van 2023. Drie maanden geleden rekenden de ondervraagden op 3,3 procent. In 2024 zakt de inflatie in de VS tot 2,4 procent, blijkt verder uit de enquête.



Kijkend naar het rentebeleid van de Fed verwachten de economen dat de rente verhoogd zal worden tot 5 procent, in lijn met de eigen voorspelling van de centrale bank.



Hoewel de Fed zelf niet verwacht de rente later dit jaar ook weer te verlagen, denkt een kleine meerderheid van de economen in de enquête dat dit wel gaat gebeuren. Ook de markt houdt hier rekening mee.

Bron: ABM Financial News