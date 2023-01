Valuta: zwakkere dollar door afnemende inflatie

(ABM FN-Dow Jones) Een lagere inflatie in de Verenigde Staten zal zich de komende tijd vertalen in een zwakkere dollar, omdat de markt een minder ‘havikistische’ Fed verwacht voor haar eerste beleidsbeslissing van het jaar op 1 februari. Dit zegt valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst in een vooruitblik op de komende week.



Afgelopen week werd duidelijk dat de inflatie in de VS verder afkoelt. Toch is er een serieus risico dat de inflatie in de tweede helft van het jaar weer op gaat lopen, waarschuwt de valutaspecialist van iBanFirst.



"Lagere energieprijzen verklaren momenteel gedeeltelijk de daling van de inflatie. Maar de energieprijzen dreigen weer op te lopen", legt Derks uit.



Volgens Derks komt er later dit jaar een vraaggolf van olie aan, "wat een opdrijvend effect op de prijzen zal hebben - waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar."



Dit is deels verklaarbaar door het afschaffen van het zero-covidbeleid in China, "met als gevolg een hogere Chinese vraag."



Zo kan de groei van de vraag naar olie veel hoger uitkomen dan de markt momenteel verwacht, wat "de reeds bestaande onevenwichtigheden in verband met de OPEC+ bezuinigingen en het EU-verbod op Russische olie verder kunnen versterken", aldus Derks, die niet uitsluit dat de olieprijs weer zal oplopen tot boven de 100 dollar per vat.

Bron: ABM Financial News