Uitgelicht: nog iets te veel optimisme over Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen kreeg afgelopen week koersdoelverlagingen van Barclays en Bank of America om de oren, waarbij bovendien de tweede ook het koopadvies introk.

Geen goed nieuws dus voor het betaalbedrijf.

Wie de rapporten inkeek moest wel constateren dat de analisten zich geen zorgen maken over de strategie of de prestaties van Adyen ten opzichte van sectorgenoten. Hoewel de economische tegenwind aanzwelt, lijkt Adyen nog steeds te groeien als kool en doet het bedrijf er dus goed aan flink te investeren in een grotere organisatie.

Aangezien niet alle analisten die snelle kostenstijging zagen aankomen, zijn zij hun winstverwachtingen geleidelijk aan het bijstellen. Dit gaat niet in één keer, omdat Adyen zich van veel andere beursgenoteerde bedrijven onderscheidt door niet elk kwartaal te rapporteren en ook niet ver vooruitblikt.

Deze geleidelijk afnemende winstverwachtingen gaan drukken op de koers van Adyen, voorspellen Barclays en Bank of America, en daarom verlagen zij hun koersdoelen.

Bij Bank of America gaat het koersdoel van 2.061 naar 1.550 euro. De bank denkt dat de analistenconsensus voor de EBITDA in 2024 nu nog 10 procent te hoog ligt. Bovendien kan de omzetgroei dit jaar tegenvallen: dit zou 28 procent kunnen worden in plaats van de 30 procent waar de markt nog op rekent. In een "jaar van recessies" is dat geen haalbare kaart, volgens de zakenbank. Het verschil tussen 30 en 28 procent groei klinkt echter niet enorm.

Ook Barclays verlaagde het koersdoel, van 1.830 naar 1.550 euro. Sinds de tegenvaller bij de halfjaarcijfers in augustus was de boodschap van Adyen helder: ze investeren in meer personeel en dat drukt de marge. De Britse bank noemt de groei van de volumes een onzekere factor, gezien het ontbreken van voorspellingen. Heel verstandig van Adyen, erg vervelend voor analisten.

De staat van dienst als het gaat om volumegroei van Adyen is wel "extreem indrukwekkend", geeft Barclays toe. Adyen is inmiddels aanzienlijk groter dan rivalen Nexi en Worldline.

Barclays besprak nog een paar uitspraken van Adyen in detail.

Adyen denkt volgend jaar een volgende fase van volwassenheid te hebben bereikt. De snelle personeelsgroei zal dan afkoelen, zodat de operationele marge weer kan groeien, stelde het management. Barclays ziet daarin de bevestiging dat de marge in 2023 inderdaad minder zal zijn dan sommige analisten verwachten.

Aan de andere kant kondigde Adyen aan dit jaar ongeveer evenveel nieuwe collega's te willen verwelkomen als in 2022. Hoewel dit klinkt alsof de kosten dit jaar dus even hard gaan oplopen als vorig jaar, is dat eigenlijk niet wat er werd gezegd, volgens de analisten van Barclays, omdat de toename procentueel kleiner zal zijn. Misschien verkijken analisten zich daarop en valt het dan uiteindelijk weer mee.

Intussen herhaalde Adyen "in de gelukkige positie te zijn, in een fase van snelle groei te zitten". Geen hint van afremmende groei, vindt Barclays, zoals bij rivaal Stripe, die al erkende veel te optimistisch te zijn geweest over de groei van de interneteconomie in 2022 en 2023.

Het Amsterdamse betaalbedrijf publiceert de resultaten op 8 februari. Analisten rekenen gemiddeld op een EBITDA-resultaat van iets meer dan 800 miljoen euro over 2022 en op 1,1 miljard euro in 2023. Barclays denkt dat het dit jaar bij 962 miljoen euro blijft.

Ook de stijgende rente betekent hogere kapitaalkosten voor Adyen.Daarom verlaagde Degroof Petercam vorige maand al het koersdoel van 1.900 naar 1.650 euro.

Maar ook Degroof Petercam is positief over de prestaties van Adyen afgezet tegen die van sectorgenoten. Daarmee lijken de drie analisten tamelijk eensgezind.

Dat de koers van Adyen niet oneindig de hemel in kan groeien, werd al eerder duidelijk. Het aandeel is nu terug op ongeveer de helft van de piek van bijna 2.800 euro in 2021. Het nieuwe renteklimaat heeft het aandeel de afgelopen maanden een tik gegeven, maar vergeleken met die piek en daaropvolgende terugval in 2022 lijkt dat een peuleschil.

Ook de koersdoelverlagingen van deze week hadden uiteindelijk geen impact. Adyen sloot af op 1.361 euro euro, een weekwinst van bijna 4 procent.