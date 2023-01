Twitter probeert adverteerders terug te winnen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter probeert adverteerders terug te lokken naar het platform door gratis advertentieruimte aan te bieden. Dit meldde The Wall Street Journal zaterdag op basis van interne mails van het social mediabedrijf van Elon Musk.



Twitter is bereid om advertentie-uitgaven van bedrijven tot 250.000 dollar aan te vullen met een even groot bedrag. De volledige 500.000 dollar aan reclame moet op 28 februari zijn uitgegeven, blijkt uit de e-mails.



Het bedrijf reageerde niet op een verzoek om commentaar, aldus de zakenkrant.



Twitter hoopt hiermee grote merken te prikkelen om meer geld uit te geven op het platform, met name ook in de periode rond de Super Bowl. Onlangs bood Twitter adverteerders al 500.000 dollar aan gratis advertenties zolang ze ten minste 500.000 dollar uitgaven.



Twitter staat onder financiële druk om de vele adverteerders terug te lokken die hun uitgaven hebben gestaakt sinds Musk het bedrijf eind oktober overnam. Musk zei in november dat Twitter "een enorme inkomstendaling" had geleden en 4 miljoen dollar per dag verloor. Bron: ABM Financial News

