Flow Traders rondt aanpassing structuur af

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft de aanpassing van haar holdingstructuur afgerond. Dit meldde de flitshandelaar vrijdagavond.



Als gevolg van de aanpassing van de holdingstructuur is de topholding van Flow Traders nu Flow Traders Ltd.



De aandelen Flow Traders zullen genoteerd blijven aan Euronext Amsterdam onder dezelfde ticker (FLOW). Vanaf de opening van de markt op 16 januari 2023 zal de handel in aandelen Flow Traders Ltd. van start gaan, aldus het bedrijf, dat eerder al meldde dat er operationeel niets verandert.



In oktober kondigde het bedrijf aan de vennootschappelijke structuur te willen veranderen met de oprichting van een houdstermaatschappij op Bermuda.



In overeenstemming met de wetgeving van Bermuda heeft Flow Traders Ltd. een monistische bestuursstructuur, bestaande uit uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders.



Gezien de toegenomen tijdsbesteding die van een lid van een one-tier board wordt verwacht en rekening houdend met haar nieuwe uitvoerende en andere niet-uitvoerende taken, is Ilonka Jankovich teruggetreden als lid van de raad van commissarissen, meldde Flow Traders vrijdag verder.



De RvC is reeds op zoek gegaan naar een nieuwe onafhankelijke niet-uitvoerend bestuurder om toe te treden tot het bestuur van Flow Traders Ltd, aldus het bedrijf.

