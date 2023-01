Olieprijs richting 80 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 79,86 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder. Op weekbasis steeg de olieprijs ruim 8 procent. Oliebeleggers zijn positief over de terugkerende vraag naar energie in China nu coronamaatregelen daar worden versoepeld, evenals de verwachting dat de Federal Reserve de rente in februari slechts met een kwart punt zal verhogen, aldus marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group. Uit handelsdata bleek vrijdag dat de Chinese import van olie in december met bijna 11 miljoen vaten per dag is gestegen. "Wij verwachten dat de Chinese import zal blijven toenemen, vooral omdat de raffinaderijen steeds meer draaien en het aanleggen van voorraden ruwe olie een strategische prioriteit blijft", aldus Michael Tran, marktstrateeg bij RBC Capital Markets. Hoe de oliemarkten zich de komende tijd gaan ontwikkelen hangt af van wat Wall Street gaat doen, volgens analist Craig Erlam van Oanda. "Dat omvat waarschijnlijk zwakke [bedrijfs]winsten, sombere prognoses en mogelijk aankondigingen van banenverlies. Misschien voelen we ons allemaal wat minder hoopvol als dat uitkomt", aldus Erlam. Bron: ABM Financial News

